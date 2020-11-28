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Верховный лидер Ирана призвал наказать виновных в убийстве ядерщика

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Верховный лидера Ирана аятолла Али Хаменеи в субботу распространил заявление, потребовав наказать тех, кто стоит за убийством ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде.

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Хаменеи призвал расследовать преступление, а также продолжить научные и технические усилия Фахризаде во всех областях, в которых он работал. "Этот непревзойденный ученый отдал свою дорогую и ценную жизнь богу из-за своей великой научной работы, и высшая награда - мученичество - это его божественная награда", - добавил он.

Руководство Ирана ранее выразило уверенность в том, что за убийством Фахризаде стоит Израиль. Газета The New York Times со ссылкой на источники в разведывательных кругах сообщила, что за этим нападением стоит израильская разведка.

Об убийстве ученого близ Тегерана стало известно накануне.

Иран Мохсен Фахризаде

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