В Иране убит предполагаемый участник военной ядерной программы

Фото: Reuters

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Иране убили физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, который, по словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, участвовал в разработке военной ядерной программы страны и возглавлял работы по созданию ядерных боеголовок. О его смерти сообщило АР со ссылкой на иранское гостелевидение.

Новостное агентство Fars, которое считается близким к Корпусу стражей исламской революции, передает, что физика убили в городке Абсард, расположенном к востоку от Тегерана. Очевидцы слышали взрыв, а затем автоматные очереди. По данным агентства, стреляли по автомобилю, в котором находился Фархризаде. Гостелевидение со ссылкой на источники подтвердило гибель ученого.

В открытых источниках говорится, что Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей Исламской революции, занимал высокий пост в логистическом центре министерства обороны Ирана, а также руководил Физическим исследовательским центром. МАГАТЭ запрашивало интервью с Фахризаде на тему деятельности этого центра в тот период, когда он им руководил, но получило отказ.

В западном разведсообществе считают, что Фахризаде также был связан с иранской ядерной программой, и в частности работал в рамках проекта 111 - проекта по созданию ядерной бомбы. В Тегеране долгое время настаивали, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер.