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Глава МИД Ирана обвинил Израиль в причастности к убийству ядерщика

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Обстоятельства гибели иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде дают повод полагать, что в его убийстве замешан Израиль, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.

Министр написал в своем твиттере, что ученого убили террористы.

"Эта трусость при серьезных указаниях на роль Израиля демонстрирует отчаянную воинственность преступников", - продолжил он.

Ранее стало известно, что близ Тегерана был убит Фахризаде, руководивший организацией по исследованиям и инновациям при военном ведомстве, стал жертвой террористов.

Согласно открытым биографическим данным, Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей Исламской революции, занимал высокий пост в логистическом центре министерства обороны Ирана, а также руководил физическим исследовательским центром.

На Западе Фахризаде называли выдающимся физиком-ядерщиком в Иране, даже сравнивали его с Робертом Оппенгеймером. Западная разведка считает, что Фахризаде был связан с иранской ядерной программой, в частности, работал в рамках проекта 111 по созданию ядерной бомбы.

Иран Джавад Зариф Тегеран

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