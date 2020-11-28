Американский портал назвал вероятную цель убийства иранского физика

Мохсен Фахризаде (архив) Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде является еще одной попыткой администрации Трампа и правительства Нетаньяху использовать время, оставшееся до вступления в должность избранного президента Джо Байдена, для усиления давления на Иран, считает портал Axios.

Он пишет: "Администрация Трампа не скрывает своего стремления затруднить Байдену возобновление переговоров с Ираном и восстановление американского участия в ядерной сделке 2015 года. Санкции, тайные операции и угрозы военного удара являются частью этих усилий".

США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе после прихода к власти Дональда Трампа. Напряженность в отношениях с Ираном, которая высока в обычные дни, как ожидается, будет возрастать до 20 января – дня инаугурации нового президента США. После убийства Фахризаде и, возможно, дальнейших действий против Ирана со стороны США и Израиля, "администрация Байдена, как ожидается, столкнется с гораздо более сложной реальностью, которая может затруднить возобновление отношений с Тегераном", – отмечает Axios.

СМИ цитируют заявление Роберта Малли, который служил советником по Ирану в администрации президента Барака Обамы: "Цель состоит в том, чтобы, с одной стороны, просто нанести как можно больший ущерб экономике Ирана и его ядерной программе, с другой – осложнить президенту Байдену... восстановить ядерную сделку".

Малли не пожелал "спекулировать" на тему того, кто стоит за убийством.

Газета The New York Times, ссылаясь на представителей разведки, сообщила, что Фахризаде убили израильские агенты.

К такому же выводу пришли в Тегеране.

Обстоятельства убийства Фахризаде дают повод полагать, что в нем замешан Израиль, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Террористы убили сегодня выдающегося иранского ученого. Эта трусость при серьезных указаниях на роль Израиля демонстрирует отчаянную воинственность преступников", – написал Зариф в пятницу в твиттере, призвав международное сообщество осудить этот акт терроризма.

Ранее в пятницу иранские СМИ сообщили со ссылкой на заявление Минобороны Ирана, что Фахризаде, руководивший организацией по исследованиям и инновациям при военном ведомстве, стал жертвой террористов.

Согласно открытым биографическим данным, Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей исламской революции, занимал высокий пост в логистическом центре министерства обороны Ирана, а также руководил физическим исследовательским центром. На Западе Фахризаде называют архитектором военной составляющей иранской ядерной программы, который работал в рамках проекта 111 по созданию ядерной бомбы.

Ранее в Иране жертвами покушений стали не менее шести ученых, связанных с ядерными исследованиями.

Запад считает, что ядерные исследования Ирана носят военный характер, в то время как в Тегеране утверждают, что иранская ядерная программа имеет исключительно мирные цели.