Глава Гонконга призналась, что хранит дома пачки наличных

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Глава администрации Гонконга Кэрри Лам призналась в телеинтервью, что вынуждена хранить свои средства в виде наличных, как как у нее нет банковского счета.

Как заявила Лам, которую цитирует "Би-би-си", она не может открыть счет из-за санкций США. Ограничительные меры были введены за "подрыв принципов автономии Гонконга": после принятия закона о национальной безопасности.

По словам чиновницы, ей приходится хранить дома "горы наличности". В повседневной жизни Лам использует только наличные.

Она заявила, что считает за честь попасть под санкции США, которые она назвала несправедливыми.

"Би-би-си" отмечает, что эти откровения Лам вызвали волну спекуляций в соцсетях, как доставляют зарплату Лам к ней домой. По данным СМИ, ее жалованье может достигать 5,2 млн гонконгских долларов в год ($670 тыс.).