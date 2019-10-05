Глава администрации Гонконга выступила с обращением к протестующим

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В субботу в Гонконге было распространено пятиминутное обращение главы администрации Кэрри Лэм с призывом остановить насилие, сообщает издание South China Morning Post.

На видео Лэм выступает с речью в окружении 14 министров. Первым делом она высказалась в защиту решения о запрете на ношение масок в ходе протестов. Как сообщалось, чтобы запретить протестующим закрывать лицо, властям пришлось прибегнуть к механизму колониальной эпохи - акту 1922 года об урегулировании чрезвычайных ситуаций. Он дает руководству Гонконга в случае возникновения серьезной опасности право вводить любые правила, которые сочтет необходимыми для всеобщего блага.

Глава администрации Гонконга подчеркнула, что из-за действий активистов автономии пришлось пережить "очень тяжелый вечер", город наполовину парализован.

Она призвала вместе осудить насилие и отмежеваться от протестующих.

Ранее в субботу министр безопасности Джон Ли Ка-чи также обратился к жителям Гонконга с просьбой осудить насилие. "Важно, чтобы все сказали "общества не приемлет насилия". Насилие не служит решением вне зависимости от того, оправданы или не оправданы ваши требования", сказала Lee said.

По данным издания, все железнодорожные станции с вечера пятницы закрыты. Не открылись в субботу десятки торговых центров и банков.

Массовые протесты в Гонконге продолжаются с июня. Сначала поводом для выступлений стало внесение в парламент законопроекта о выдаче подозреваемых в преступлениях на материковый Китай. Позднее протестующие стали также требовать расследования жестких действий полиции на акциях, расследования нападения на протестующих, реформы избирательного законодательства и отставки Кэрри Лам.