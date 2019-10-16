Депутаты от оппозиции сорвали ежегодное обращение главы Гонконга

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Депутаты от оппозиции помешали главе администрации Гонконга Кэрри Лам выступить с ежегодным обращением к парламенту. Как сообщает South China Morning Post, она прервала речь и ушла, а затем зачитала обращение на камеру, и его показали по телевидению.

Hong Kong leader Carrie Lam was heckled as she was escorted out the chamber by security.



Video: SCMP/Kimmy Chung pic.twitter.com/QZuIuHWu7W — SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) October 16, 2019

Перед началом заседания у здания парламента было немного протестующих. Однако когда Лам начала речь, несколько депутатов начали выкрикивать слоган о "пяти требованиях" - требованиях участников массовых протестов", достали плакаты с этим лозунгом и ее портретами и не дали ей говорить.

Когда она выходила из зала, несколько человек погнались за ней.

Из зала вывели шестерых, отмечает издание.

Democrats chase after Chief Executive Carrie Lam as she walked out of the legislature chamber. Lam tried to read out her policy address, but was interrupted twice.



As of 11:30am, the meeting has been adjourned by LegCo President Andrew Leung. #China #HongKong #HongKongProtests pic.twitter.com/qokJTv9Us4 — Hong Kong Free Press (@HongKongFP) October 16, 2019

После этого речь Лам показали телеканалы. Хотя она была в той же одежде, что и в парламенте, источники South China Morning Post сказали, что ее обращение на всякий случай записали заранее.

Глава администрации призвала прекратить протесты, а также затронула проблему, которую считает самой острой - проблему доступного жилья. Ожидалось, что она объявит об отзыве из парламента законопроекта об экстрадиции подозреваемых на материковый Китай, но этого не произошло. Это действие отложили по крайней мере до первого заседания парламента 23 октября. Внесение этого законопроекта вызвало многотысячные протесты, которые начались в июне и продолжаются до сих пор.

Она заявила, что не будет отступать от принципа "Одна страна - две системы", который предусматривает отдельную систему управления в Гонконге внутри единого Китая, что не откажется от важности соблюдения прав человека, принципа главенства закона и независимости судов. Она призвала общественность позволить городу вернуться нормальной жизни и пообещала прислушиваться к мнению народа. В соцсетях она оставила пост для вопросов и обращений и пообещала ответить на них в четверг вечером.

A group of 15 pan-democrats grabbed the chance to protest when ministers walked by and entered the chamber.



Video: SCMP/Kimmy Chung pic.twitter.com/Z9pU9GiOoj — SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) October 16, 2019

Что касается жилья, то она пообещала поставить перед администрацией цель сделать возможным, чтобы каждый житель Гонконга получил свое жилье.

Опрошенные газетой политики и наблюдатели высказали мнение, что экономические обещания администрации будет трудно выполнить с учетом неутихающих протестов. Также они отметили, что она не затронула действительно важные проблемы ухудшения уровня образования в Гонконге и в целом снижение его конкурентоспособности в сфере экономики и бизнеса.

Многотысячные протесты в Гоконге продолжаются с начала лета. К требованию отозвать законопроект об экстрадиции добавились требования расследовать жесткие действия полиции в отношении демонстрантов, нападение предполагаемых бандитов на протестующих, провести реформу избирательного законодательства и чтобы Лам ушла в отставку. Протестующие блокировали дороги, деловые и торговые кварталы, аэропорт.

Международный аэропорт Гонконга через суд добился запрета массовых акций на своей территории. В сентябре администрация ввела в действие закон колониального периода и запретила протестующим закрывать лица. В октябре администрация запретила нападать на офисы полиции и дома, где живут полицейские, а также блокировать улицы в кварталах, где находятся такие здания.