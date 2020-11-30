Словарь Merriam-Webster назвал словом года "пандемию"

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Словарь английского языка издательства Merriam-Webster назвал словом года "пандемию".

Редактор словаря Питер Соколовски сказал АР, что выбор слова года вряд ли кого-то удивит. Он допустил, что в будущем словом "пандемия" будут обозначать нынешний период истории.

Лингвисты начали фиксировать рост частотности употребления слова "пандемия" с января, в феврале в США его стали особо часто употреблять после выписки из больницы в Сиэттле первого пациента в стране с коронавирусной инфекцией. В марте новый всплеск употребления этого слова произошел после того, как ВОЗ объявила ситуацию с распространением коронавируса пандемией.

Слово "пандемия" возникло в середине XVII века и сначала встречалось преимущественно в медицинских текстах, где речь шла о вспышках чумы.

Пандемия коронавируса внесла в словари новое слово - COVID-19, отмечает АР.

Ранее словарь Collins выбрал словом 2020 года "локдаун", отметив, что оно отражает опыт миллиардов людей.

Оксфордский словарь не смог выбрать одно слово уходящего года, но в его шорт-лист из 16 слов вошли те, что связаны с коронавирусом и пандемией (COVID-19, "локдаун", "социальное дистанцирование" и другие), сочетание Black Lives Matter ("Жизни черных важны"), "белорусский" и bushfire - лесной пожар в Австралии.