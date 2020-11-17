Лингвисты сообщили о появлении из-за пандемии COVID новых слов

В их числе "карантэ", "расхламинго", "ковигист" и "голомордый"

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Ученые-лингвисты из Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) совместно с иностранными коллегами выяснили, какие новые слова появились во время пандемии коронавируса.

"В русском лексиконе появились такие слова, как коронавирье, карантец, ковидло, макароновирус и гречкохайп (нездоровый ажиотаж, связанный с массовой закупкой макарон и гречки), маскобесье, вируспруденция, карантэ (умение владеть собой в самоизоляции), расхламинго (популярное домашнее занятие, связанное с уборкой в доме во время вынужденного карантинного безделья)", - говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Кроме того, в России появились классификации людей в соответствии с их отношением к пандемии: коронапофигисты, ковигисты, карантье (владелец собаки, сдающий ее в аренду для прогулок), голомордые (те, кто не носят маски).

"В ситуации социального напряжения активизируются креативные операции как с планом выражения, так и с планом содержания словесных знаков, актуальных для текущего времени. Языковая игра является одним из способов адаптации к психологически трудному периоду в жизни общества", - отметила профессор кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации УрФУ Ирина Вепрева, слова которой приводятся в сообщении.

В Финляндии, по словам ученых, эпидемия породила десятки слов, начинающиеся с "korona": koronavelka (государственный заем для покрытия расходов, вызванных пандемией), koronatuki (господдержка для фирм и организаций), koronakuri (коронная дисциплина), koronalinko (человек или место, эффективно распространяющие вирус вокруг себя), koronapakolainen (человек, сбежавший в провинцию, чтобы избежать заражения).

В Швеции появились coronasjuk или coronadrabbad (пораженный ковидом), coronaavstand (социальная дистанция из-за коронавируса), coronaoffer (жертва инфекции), coronatider (времена "короны"), coronahalsning (приветствие на расстоянии без пожатия руки).

Кроме того, в Швеции появилось составное слово tegnelleffekten ("эффект Тегнелла"), первая часть которого включает фамилию главного эпидемиолога страны Андерса Тегнелла.

"За этим словом стоит эффект его (Тегнелла - ИФ) популярности, возникший в результате его каждодневных выступлений на пресс-конференциях. Спокойный, ровный и даже скучный тон чиновника, его независимость от мнения других и критики извне, упорство в отстаивании шведской стратегии в борьбе с коронавирусом вызывали и вызывают симпатию многих шведов и доверие к действиям экспертов и властей", - отмечает профессор Стокгольмского университета (Швеция) Надежда Нильссон.

По словам профессора Гранадского университета (Испания) Рафаэля Гусмана Тирадоа, в Испании появились такие слова, как coronials (корониалы - поколение, которое рождается во время карантина), coronaburro (корона-ослик) и иронический призыв к al confinamiento (конфиттинг - увеличение веса при отсутствии физических упражнений и наличии лишних калорий), balconazis (балконнаци - люди, оскорбляющие тех, кто ходит по улице).