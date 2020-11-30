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Песков прокомментировал призыв Санду вывести российских военных из Приднестровья

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент Молдавии Майя Санду не обсуждала предварительно с Москвой свое предложение заменить российских миротворцев в Приднестровье на наблюдателей от ОБСЕ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Эту идею Санду высказала 30 ноября на пресс-конференции.

Песков отметил, что с действующим президентом Молдавии Игорем Додоном был "гораздо более конструктивный" диалог. По его словам, в Кремле рассчитывают, что и у нового руководства Молдавии велика потребность "в более сбалансированном подходе в контексте наших двусторонних отношений".

"Мы рассчитываем на то, что этот конструктивизм будет продолжаться, что в этом плане будет определенная преемственность, и что мы будем учитывать все возможные негативные последствия каких-либо резких шагов", - добавил он.

Санду отметила, что в Приднестровье находятся российские миротворцы, а также оперативная группа российских войск (ОГРВ), которая пребывает в Молдавии "без каких-либо официальных документов" и разрешения Кишинева. Она потребовала, чтобы эти войска и вооружения, которые они охраняют, были выведены из региона.

Миротворческий контингент Санду предложила заменить на международную миссию под мандатом ОБСЕ, поскольку угрозы возобновления вооруженного конфликта больше нет и миротворцы не нужны.

Она пообещала добиваться на переговорах, чтобы россиские военные ушли из Молдавии.

Ранее Санду говорила, что не поддерживает идею федерализации как пути решения приднестровского конфликта.

Инаугурация Санду состоится 24 или 25 декабря. Ранее она была премьер-министром Молдавии.

Дмитрий Песков Майя Санду Молдавия Приднестровье Игорь Додон

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