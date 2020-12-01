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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:46Заразились
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Смертность от COVID-19 в Британии превысила в восемь раз смертность от гриппа

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - По последним данным Управления национальной статистики, смертность от коронавируса в Великобритании в ноябре более чем в восемь раз превышала смертность от гриппа или пневмонии, пишет Independent.

Пандемия коронавируса

За неделю с 14 по 20 ноября в стране умерли 2697 человек, у которых в свидетельствах о смерти был указан COVID-19. В 2361 случае коронавирусная инфекция была названа главной причиной смерти.

На этой же неделе умерли 2605 человек, болевших гриппом или пневмонией, но причиной смерти эти заболевания были названы только в 280 случаях.

Кроме того, по Англии и Уэльсу за неделю до 20 ноября было зафиксировано на 20% больше смертей, чем в среднем за пять лет. В этих двух регионах умерли 12 535 человек, из них 21,5% были заражены COVID-19. Число смертельных случаях с коронавирусом на той неделе выросло во всех регионах Англии, кроме Восточной Англии.

Число смертей с 14 по 20 ноября было значительно выше пиковых показателей для этой недели за последние десять лет (10 882 смерти в 2019 году, отметил профессор Дэвид Шпигельхальтер, президент Уинтоновского центра по оценке рисков и обработке информации при Университете Кембриджа. Он считает, что отклонение настолько значительно, что его уже нельзя объяснить старением населения.

С начала второй волны COVID-19, которую профессор отсчитывает от 5 сентября, и по 20 ноября в стране произошло около 16 000 смертей, связанных с коронавирусом. По его словам, это позволит предсказать, что к Рождеству таких смертей будет уже больше 20 000.

Профессор также отметил, что число людей, которые умирают дома, выросло на 40% по сравнению со средними показателями. Это происходит на фоне высокой нагрузки инфекционных больниц.

Вспышка коронавируса в Великобритании начала постепенно угасать после трех месяцев распространения. 26 ноября суточный прирост случаев коронавируса составил 17 555, 27 ноября - 16 022, 30 ноября - 12 330. 27 ноября с COVID-19 умер 521 человек, 30 ноября - 205.

На прошлой неделе Правительственный научно-консультативный комитет сообщал, что коэффициент распространения инфекции составляет от 0,9 до 1. Это означает, что в среднем каждые 10 человек, у которых был диагностирован COVID-19, заражают от 9 до 10 человек. Считается, что в случае, если показатель опускается ниже 1, заболеваемость пойдет на спад.

Ситуации в Великобритании разнится от региона к региону: наблюдается рост в Лондоне и юго-восточной части Англии, но в то же время снижение на северо-западе и северо-востоке страны, где ранее были зафиксированы самые высокие показатели инфекции.

В Англии 5 ноября был на четыре недели введен режим локдауна. 2 декабря неделе он сменится ограничениями, которые каждый регион будет принимать самостоятельно.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Великобритания Кембридж Англия Уэльс коронавирус

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