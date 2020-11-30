В Лондоне допустили, что людей без COVID-прививки не будут пускать в бары и кафе

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Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Замминистра здравоохранения Великобритании Надим Захави, ответственный за вакцинацию от коронавируса, считает, что бары и рестораны страны в будущем могут начать не пускать тех, у кого нет прививки от COVID-19, сообщает телеканал Sky News.

Захави отметил, что правительство рассматривает возможность выдачи специальных документов тем, кто пройдет вакцинацию. По его словам, такая информация может быть зафиксирована в мобильном приложении, которое уже используют в Великобритании для отслеживания контактов заболевших коронавирусом.

"Я думаю, что, возможно, рестораны, бары, кинотеатры и другие места, например, спортивные объекты, будут также использовать эту систему", - сказал он.

Сейчас британские регуляторы проверяют две вакцины. Одна разработана компаниями Pfizer и BioNTech, вторая - специалистами Университета Оксфорда и компанией AstraZeneca. Больницам сообщили, что в случае одобрения вакцины Pfizer, они смогут получить ее на неделе, которая начнется 7 декабря.