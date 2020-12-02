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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:46Заразились
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Что случилось этой ночью: среда, 2 декабря

Легкая контузия у сотрудников российской дипмиссии в Афганистане, предложение запретить суррогатного материнства, февральское занижение смертности от коронавируса в Китае

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сотрудники посольства РФ в Кабуле получили контузию при подрыве машины. Автомобиль российской дипмиссии ехал по дороге неподалеку от комплекса посольства России в Кабуле, когда взорвалось самодельное устройство.

- CNN узнал, что Китай в начале пандемии занижал смертность от COVID-19. 10 февраля власти провинции Хубэй сообщили только о 3,9 тыс. новых случаев COVID-19, тогда как внутренние документы показывают на 50% больше случаев.

- Общественная палата предложила запретить суррогатное материнство для иностранцев и одиноких россиян. По имеющейся у издания информации, 8 декабря состоится заседание ОП с представителями Госдумы РФ, детскими омбудсменами и профильными врачами.

- Депутат Бундестага предложил ЕС пересмотреть отношение к России. "Нам необходима не политика силы, а политика сотрудничества между Европой и Россией", - заявил он.

- "Локомотив" уступил "Зальцбургу" и лишился шансов на плей-офф ЛЧ. В домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА россияне уступили австрийцам со счетом 1:3.

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