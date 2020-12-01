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Сотрудники посольства РФ в Кабуле получили контузию при подрыве машины

Сотрудники посольства РФ в Кабуле получили контузию при подрыве машины
Архивное фото.
Фото: AP/ТАСС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - МИД РФ сообщил о террористической атаке в Кабуле, в результате которой пострадали сотрудники российской дипмиссии в Афганистане.

На сайте российского внешнеполитического ведомства размещен комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Отмечается, что 1 декабря в то время, как автомобиль российской дипмиссии ехал по дороге неподалеку от комплекса посольства России в Кабуле, произошел "подрыв самодельного взрывного устройства".

Находившиеся в автомобиле сотрудники российского ведомства "получили легкую контузию", сообщила Захарова.

Она отметила, что, по предварительной оценке, объектом теракта должен был стать двигавшийся перед дипломатической машиной пикап Афганских национальных сил безопасности с военнослужащими на борту, "однако нельзя исключать и направленность теракта против российских граждан".

"Требуем от афганской стороны провести тщательное расследование инцидента и принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности персонала российских загранучреждений в ИРА (Исламская Республика Афганистан - ИФ)", - заявила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, российское посольство в Кабуле "реализует дополнительные мероприятия, направленные на повышение степени защищенности персонала и объектов диппредставительства".

МИД РФ Афганистан

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