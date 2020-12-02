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Интерпол предупредил об опасности появления фальшивых COVID-вакцин

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Интерпол обеспокоен возможной угрозой со стороны организованной преступности в мире, которая может планировать распространять поддельные вакцины от коронавируса COVID-19 или красть настоящие, сообщает в среду издание The Guardian.

"Крайне важно, чтобы органы правопорядка были как можно лучше подготовленными к лавине всех видов криминальной активности, связанной с вакцинами против COVID-19", - заявил генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток.

В связи с этой опасностью, указывает The Guardian, Интерпол разослал соответствующие предупреждения в правоохранительные органы 194 стран-членов организации.

В свою очередь Шток отметил, что криминалитет "планирует внедриться в цепочки поставок (препаратов - ИФ) или сорвать их", а также вводить граждан в заблуждение при помощи фальшивых сайтов, предлагать им поддельные лекарства, "которые могут представлять существенный риск для здоровья, даже для жизни". Он отметил, что преступники намерены усилить активность в отношении "фальсификации, кражи или нелегальной рекламы вакцин от COVID-19".

Также преступники с большой долей вероятности могут наладить производство и распространение фальшивых тестов на наличие коронавируса. Кроме этого, отметили в Интерполе, на фоне пандемии усилилась угроза кибератак против рядовых потребителей. Так, по данным организации, на 1,7 тыс. из 3 тыс. сайтов, которые подозреваются в распространении незаконной медицинской продукции, были зафиксированы попытки кражи данных у пользователей.

Ранее в среду Великобритания стала первой страной, которая одобрила использование вакцины от коронавируса COVID-19 производства Pfizer и BioNTech.

Глава компании Pfizer Альберт Бурла в свою очередь заявил, что разрешение использования вакцины Великобританией является "историческим моментом" в борьбе с пандемией COVID-19.

В настоящее время оценка безопасности вакцины производства компаний Pfizer и BioNTech проводится в США и ЕС. Эти компании ранее заявили о 95% эффективности препарата в третьей - финальной - стадии клинических испытаний.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Большинство туристических мест, включая ночные клубы, сново открываются в Катманду с соблюдением правил безопасности. Общественные места в Непале закрыты с марта 2020 года.1 декабря. Пандемия коронавируса повлияла на оформление витрин магазинов. На фото: магазин в Токио.1 декабря. В Израиле возобновили работу торговые центры и рынки на открытом воздухе.1 декабря. В Йоханнесбурге проходят испытания на добровольцах вакцины от коронавируса COVID-19, которую создала фармацевтическая компания AstraZeneca.1 декабря. Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике превысило 1,1 млн.1 декабря. В Лос-Анджелесе открылся тематический рождественский парк в формате drive-in.1 декабря. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Индонезии составляет 16 945 человек.
Большинство туристических мест, включая ночные клубы, сново открываются в Катманду с соблюдением правил безопасности. Общественные места в Непале закрыты с марта 2020 года.
Хроника 09 января – 02 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Интерпол Коронавирус Юрген Шток

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