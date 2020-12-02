Интерпол предупредил об опасности появления фальшивых COVID-вакцин

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Интерпол обеспокоен возможной угрозой со стороны организованной преступности в мире, которая может планировать распространять поддельные вакцины от коронавируса COVID-19 или красть настоящие, сообщает в среду издание The Guardian.

"Крайне важно, чтобы органы правопорядка были как можно лучше подготовленными к лавине всех видов криминальной активности, связанной с вакцинами против COVID-19", - заявил генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток.

В связи с этой опасностью, указывает The Guardian, Интерпол разослал соответствующие предупреждения в правоохранительные органы 194 стран-членов организации.

В свою очередь Шток отметил, что криминалитет "планирует внедриться в цепочки поставок (препаратов - ИФ) или сорвать их", а также вводить граждан в заблуждение при помощи фальшивых сайтов, предлагать им поддельные лекарства, "которые могут представлять существенный риск для здоровья, даже для жизни". Он отметил, что преступники намерены усилить активность в отношении "фальсификации, кражи или нелегальной рекламы вакцин от COVID-19".

Также преступники с большой долей вероятности могут наладить производство и распространение фальшивых тестов на наличие коронавируса. Кроме этого, отметили в Интерполе, на фоне пандемии усилилась угроза кибератак против рядовых потребителей. Так, по данным организации, на 1,7 тыс. из 3 тыс. сайтов, которые подозреваются в распространении незаконной медицинской продукции, были зафиксированы попытки кражи данных у пользователей.

Ранее в среду Великобритания стала первой страной, которая одобрила использование вакцины от коронавируса COVID-19 производства Pfizer и BioNTech.

Глава компании Pfizer Альберт Бурла в свою очередь заявил, что разрешение использования вакцины Великобританией является "историческим моментом" в борьбе с пандемией COVID-19.

В настоящее время оценка безопасности вакцины производства компаний Pfizer и BioNTech проводится в США и ЕС. Эти компании ранее заявили о 95% эффективности препарата в третьей - финальной - стадии клинических испытаний.