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Италия из-за COVID введет новые ограничения на Рождество и Новый год

Италия из-за COVID введет новые ограничения на Рождество и Новый год
Фото: Reuters

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Властям Италии придется ужесточить меры по борьбе с коронавирусом COVID-19 на период рождественских и новогодних праздников с целью избежать третьей волны пандемии в следующем году, заявил в среду глава Минздрава страны Роберто Сперанца.

"В соответствии с новым указом о чрезвычайном положении мы должны оставить в силе серьезные и строгие меры, чтобы также не подорвать проделанную в последние недели работу", - цитируют итальянские СМИ слова Сперанцы, сказанные в парламенте.

По его словам, новый указ предполагает запрет на поездки за границу и между регионами Италии, а также ограничения на большие скопления людей, особенно на Рождество и Новый год. Он отметил, что в праздники будут ограничены поездки за город. "Передвижения между муниципалитетами должны прекратиться 25 и 26 декабря, а также 1 января", - сказал Сперанца.

Министр отметил, что "необходимо еще несколько недель" ограничений, чтобы предотвратить ужесточение мер в январе и феврале. "Если мы ослабим бдительность, не за горами третья волна (коронавируса - ИФ)", - сказал он.

По сообщениям СМИ, правительство также хочет сохранить комендантский час, закрыть горнолыжные курорты и ограничить встречи на Рождество в кругу семьи. Ожидается, что новый указ будет утвержден к пятнице, 4 декабря.

Ситуация с коронавирусом в Италии

При этом, как отмечают СМИ, в ряде регионов Италии наблюдается снижение распространения коронавирусной инфекции.

В настоящее время районы страны поделены на зоны в зависимости от сложности эпидемиологической ситуации - на красную, оранжевую и зеленую. В зависимости от зонирования в разных регионах страны действуют ограничения соответствующей жесткости.

С 30 ноября ограничения по борьбе с коронавирусом начали ослаблять в пяти регионах страны, в том числе в Ломбардии. Так, в Ломбардии, Пьемонте и Калабрии уровень ограничений снизят с самого строго "красного" до "оранжевого". А области Сицилия и Лигурия переместят из "оранжевой" в "желтую" зону.

Во вторник, 1 декабря, суточный показатель прироста новых случаев коронавируса в Италии составил 19 350, что в два раза ниже рекордного прироста, зафиксированного 13 ноября (около 41 тыс.)

Всего в Италии за время пандемии диагностировали более 1,6 млн заражений коронавирусом, свыше 56 тыс. инфицированных скончались. Между тем, более 784,5 тыс. итальянцев переболели инфекцией.

Хроника 09 января – 02 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Италия Коронавирус Роберто Сперанца

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