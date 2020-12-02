В Австрии разрешат кататься на горных лыжах с 24 декабря

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил, что разрешит с 24 декабря кататься в стране на горных лыжах, несмотря на пандемию COVID-19.

"С 24 декабря можно будет снова заниматься индивидуальными видами спорта на открытом воздухе, такими как лыжи", - приводят европейские СМИ слова Курца.

Он отметил, что таким образом жители страны смогут заняться спортом во время рождественских каникул. В то же время, другие ограничительные меры в Австрии пока останутся в силе.

Между европейскими странами ранее возникли разногласия относительно работы горнолыжных курортов. В результате Германия обратилась в ЕС с просьбой выработать общеевропейское решение, однако в Брюсселе посчитали это вопросами национальной компетенции. Власти отдельных стран опасаются, что в случае отсутствия единых правил, европейцы отправятся в те страны, где разрешено катание на горных лыжах и сноубордах, что приведет к росту заболеваемости коронавирусом по их возвращению на родину. Недовольство также связано с экономическими потерями, которые понесут регионы, большая часть доходов которых связана с горным туризмом.

Некоторые из стран, среди них - Франция и Италия, решили отложить начало горнолыжного сезона и не открывать курорты на рождественские праздники.