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Тихановская заявила о готовности возглавить Белоруссию "в переходный период"

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о готовности возглавить республику в переходный период.

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"Официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период", - сказала Тихановская в видеообращении, которое размещено в её телеграм-канале.

Тихановская отметила, что ее цель - "объединить лучших экспертов и демократические силы, чтобы Белоруссия подошла к новым выборам с наименьшими шоками".

По ее словам, для этого создан Координационный совет и кабинет представителей по разным сферам. "Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов, проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко, программу экономической помощи уязвимым группам, поддержки малого и среднего бизнеса", - сказала Тихановская.

Белоруссия Светлана Тихановская

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