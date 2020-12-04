В Грузии не смогли найти преступника, захватившего заложников в банке

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури не исключает объявления в международный розыск Бадри Есебуа, ограбившего 21 октября филиал "Банка Грузии" в городе Зугдиди.

"Мы объявили в розыск Есебуа в Грузии. Наверное, мы объявим его и в международный розыск", - сказал он в пятницу журналистам.

Ранее сообщалось, что Есебуа, бывший военнослужащий, 21 октября ворвался в здание банка в Зугдиди с автоматом и гранатой в руках и захватил заложников. Он потребовал выкуп в размере $500 тысяч. После продолжительных переговоров Есебуа получил выкуп и вместе с тремя заложниками скрылся на автомобиле, освободив заложников в лесистой местности.

Розыски налетчика в Грузии не увенчались успехом.