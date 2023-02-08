В Грузии задержан бывший военный, захвативший в 2020 г. десятки заложников в банке

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Грузии в среду подтвердило информацию о задержании бывшего военнослужащего Бадри Эсебуа, который в октябре 2020 года совершил вооруженное нападение на филиал "Банка Грузии" в Зугдиди и удерживал в заложниках более 40 человек.

Находившийся в розыске по фактам незаконного приобретения, хранения и ношения боеприпасов и огнестрельного оружия, а также совершения террористического акта и захвата заложников с террористической целью, Эсебуа 1988 года рождения задержан в регионе Самегрело (на западе Грузии), говорится в сообщении МВД.

По информации ведомства, задержанному грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

В сообщении говорится, что при задержании у злоумышленника изъято огнестрельное оружие и боеприпасы.