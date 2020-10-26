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Вероятным налетчиком на банк в Зугдиди сочли участника войны 2008 года

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Грузинские СМИ назвали имя возможного подозреваемого в нападении 21 октября на банк в городе Зугдиди.

Как сообщает грузинская телекомпания "Рустави-2", которая ссылается на СМИ, нападение на банк и захват заложников предположительно осуществил бывший военнослужащий вооруженных сил Грузии, участник августовской войны 2008 года Бадри Эсебуа.

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При этом телекомпания отмечает, что родственники Эсебуа, несмотря на то, что не знают, где он находится сейчас, категорически исключают, что он мог совершить данное преступление.

По словам родственников, до 2008 года он был военнослужащим, был участником войны, но после войны уволился из армии.

"Он пас у нас овец. Был здесь в селе, три дня назад мы поздоровались, поговорили... Тот человек, которого нам показали по телевизору - террорист имеет двухметровый рост, а этот низкий парень", - сказал телекомпании один из родственников Эсебуа.

МВД Грузии пока не назвало личность подозреваемого. При этом накануне в ведомстве заявили, что личность преступника установлена и ведется его розыск. МВД призвало СМИ не разглашать имя подозреваемого.

21 октября вооруженный автоматом и гранатой мужчина в камуфляжной форме, перчатках и маске ворвался в здание филиала "Банка Грузии" в городе Зугдиди, произвел несколько выстрелов и уложил на пол более двух десятков сотрудников и посетителей банка. Налетчик удерживал заложников в течение почти 12 часов. Через СМИ он выдвинул требование к властям освободить всех заложников за выкуп в размере $500 тысяч. Получив выкуп и гарантии своей безопасности, он скрылся на автомобиле в неизвестном направлении вблизи с границей с Абхазией.

Грузия Зугдиди

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