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Захватчик заложников в Грузии потребовал полмиллиона долларов и вертолет

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Один из заложников, освобожденный вооруженным налетчиком, который в среду днем ворвался в центре города Зугдиди в филиал Банка Грузии, огласил в прямом эфире TV Pirveli требования грабителя.

Позвонивший на телеканал сообщил, что преступник держит в руках гранату и угрожает ее взорвать, если его требования не будут выполнены. "Это – полмиллиона долларов, машина и вертолет и никаких попыток силового освобождения заложников", - сказал он.

В то же время МВД Грузии призывает СМИ прекратить прямую трансляцию с места происшествия. В ведомстве заявляют, что делается все возможное, чтобы обеспечить безопасность заложников и освободить их.

"Мы имеем дело с тяжелейшим случаем в Зугдиди, наши граждане взяты в заложники", - сказал на брифинге заместитель министра внутренних дел Грузии Каха Сабанадзе.

По его словам, делается все возможное, чтобы защитить здоровье и безопасность заложников и своевременно освободить их. При этом он отметил, что, к сожалению, были случаи, когда некоторые СМИ транслировали преступника в прямом эфире, что напрямую угрожает работе правоохранительных органов и эффективности мероприятия.

"Поэтому мы категорически требуем от всех СМИ, включая операторов мобильной связи, отключить прямой эфир в целях защиты заложников, сотрудников правоохранительных органов и простых граждан, а также для эффективного проведения полицейских мероприятий. В противном случае государство оставляет за собой право использовать все предусмотренные законом рычаги для этого", - сказал Сабанадзе.

Как сообщалось, полиция оцепила прилегающую к банку территорию, на месте мобилизованы сотрудники правоохранительных органов, проводятся следственные и оперативные мероприятия.

По информации СМИ, преступник вооружен автоматом и гранатой, он взял в заложники как сотрудников банка, так и клиентов, их общее число составляет около 20 человек. Стало известно также, что пятерых из них, в том числе пожилых людей и беременную женщину захватчик освободил.

Грузия

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