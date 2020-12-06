Что случилось этой ночью: воскресенье, 6 декабря

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Трубоукладчик "Северного потока-2" начал возвращаться в порт меньше чем через сутки плавания. Судно "Фортуна" отправилось на место работы в субботу утром. Причины разворота пока неизвестны. В то же время к трубоукладчику "Академик Черский" в акватории Германии прибыло судно снабжения.

– Умер чемпион Европы-1960 по футболу Виктор Понедельник. Он дожил до 83 лет и был последним из чемпионского состава сборной СССР. В Ростове-на-Дону стоит памятник Виктору Понедельнику.

– Lufthansa сократит почти 30 тысяч рабочих мест. Под сокращение попадут зарубежные сотрудники. Пандемия коронавируса ударила по авиаперевозкам на ближайшие годы.

– Кравчук предложил ужесточить санкции против России из-за Донбасса. Бывший президент Украины и глава Трехсторонней контактной группы считает, что конфликт в Донбассе нужно разрешить до конца года. Он предложил отключить Россию от международных платежных систем.