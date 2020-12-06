Кравчук предложил ужесточить санкции против России из-за Донбасса

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук призвал ужесточить санкции против России, исключив страну из международной расчетной системы, если до конца года конфликт в Донбассе не будет урегулирован.

"Это могут быть санкции, которые называются международная платежная система. Мы будем это просить и требовать", – сказал Кравчук в эфире украинского телеканала, отвечая на вопрос о планах по урегулированию ситуации в Донбассе.

Ранее в ноябре Кравчук заявлял, что Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, который подписали в 2015 году во времена пятого президента Украины Петра Порошенко, является огромной ошибкой и "политической петлей на шее" Киева.

Между тем в Москве неоднократно заявляли, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе и выступает в контактной группе в Минске посредником между Киевом и самопровозглашенными республиками – ЛНР и ДНР.