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Трубоукладчик "Северного потока-2" начал возвращаться в порт меньше чем через сутки плавания

Трубоукладчик "Северного потока-2" начал возвращаться в порт меньше чем через сутки плавания
Трубоукладчик "Фортуна" (архив)
Фото: Reuters

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Российский трубоукладчик "Фортуна", который вышел утром в субботу из германского порта Висмар и уже взял курс на восток – в сторону где расположена зона достройки "Северного потока 2", вечером поменял направление на обратное, следует из данных международной системы позиционирования морских судов.

Сейчас судно остановилось в море в 26 км от порта Висмар. "Фортуну" сопровождает российское судно снабжения "Катунь". Достоверных данных о цели назначения судна в системы позиционирования не транслируют.

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Официальные источники пока не объяснили причину возвращения судна.

Ранее сообщалось, что трубоукладчик якорным позиционированием (каким является "Фортуна") планируется задействовать на достройке 3-километровом участке магистрали в исключительной экономической зоне ФРГ. Федеральное ведомство судоходства и гидрографии BSH сообщило, что работы на участке будет вести именно "Фортуна".

Другой российский трубоукладчик (более современный) с системой динамического позиционирования "Академик Черский" в субботу утром оказался в точке прерывания одной из ниток "Северного потока-2".

"Газпром" решил достраивать газопровод "Северный поток-2" собственными силами после того, как США наложили санкции на оператора проекта, компанию Nord Stream 2. Из-за этих санкций работу остановил подрядчик – швейцарская Allseas, которая прокладывала трубы. В прокладке труб были задействованы три судна компании – Pioneering Spirit, Solitaire и Audacia.

трубоукладчик Фортуна Северный поток-2 Германия

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