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Судно снабжения подошло к трубоукладчику в точке достройки "Северного потока-2"

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Российское судно снабжения "Иван Сидоренко" завершило переход из Калининграда на запад Балтики, присоединившись к трубоукладчику "Академик Черский", который с утра субботы находится в точке завершения одного из отрезков достраиваемого "Северного потока", следует из данных международной системы позиционирования морских судов.

В районе проведения работ температура воздуха +7, ветер слабый с порывами до умеренного, высота волны – до полуметра.

От германского порта Мукран, где находится логистическая база "Северного потока-2" вечером в субботу отошло еще одно российское судно снабжения "Финвал" и направляется в восточном направлении – прямо по его курсу в 140 км находится "Академик Черский".

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Ранее сообщалось, что "Академик Черский" может начать работы по достройке газопровода "Северный поток-2" 5 декабря, именно с этого срока действует разрешение. "По нашим актуальным данным, "Северный поток-2" планирует использовать "Академика Черского", – сообщила "Интерфаксу" представитель германского Федерального ведомства судоходства и гидрографии BSH Мерле Мансфельд.

"Газпром" решил достраивать газопровод "Северный поток-2" собственными силами после того, как США наложили санкции на оператора проекта, компанию Nord Stream 2. Из-за этих санкций работу остановил подрядчик - швейцарская Allseas, которая прокладывала трубы. В прокладке труб были задействованы три судна компании - Pioneering Spirit, Solitaire и Audacia.

После этого "Газпром" решил задействовать собственный трубоукладчик - модернизированное в Находке судно "Академик Черский".

Это судно в мае завершило переход с российского Дальнего Востока на Балтику, после чего неоднократно ходило между портами Муркан в ФРГ, где находится логистическая база "Северного потока-2" и российским Калининградом. Каждый раз "Академик Черский" проходил зону достройки "Северного потока-2" без остановок.

Северный поток-2 Академик Черский судно Иван Сидоренко

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