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Помпео назвал мошенничеством проходящие в Венесуэле парламентские выборы

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Результаты проводимых властями Венесуэлы парламентских выборов не будут отражать волю народа этой страны, заявил глава госдепа Майк Помпео.

"В Венесуэле уже совершили нарушения на выборах. Результаты, о которых объявит незаконный режим (президента Николаса) Мадуро, не будут отражать волю венесуэльского народа", - написал он в своем твиттере.

По мнению Помпео, происходящее в Венесуэле - "это обман и мошенничество, а не выборы".

Парламентские выборы стартовали в Венесуэле в воскресенье. Западные наблюдатели ожидают, что победу одержат сторонники президента Мадуро. Его противники утверждают, что такой результат будет достигнут путем фальсификациий.

Венесуэла США Майк Помпео Николас Мадуро

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