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В Венесуэле стартуют парламентские выборы

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Всеобщие выборы проходят в воскресенье в Венесуэле. Имеющим право голоса 20,7 млн гражданам страны предстоит избрать 277 депутатов нового состава Национальной ассамблеи (парламента). За эти места будут бороться 14,4 тыс. кандидатов.

Избирательные участки откроются в 7:00 местного времени (14:00 по Москве) и будут работать до 18:00 местного времени (01:00 понедельника по Москве). Работа некоторых участков по решению властей может быть продлена.

Новый депутатский корпус должен приступить к исполнению обязанностей 5 января.

В выборах примут участие выдвиженцы от 107 различных партий и движений, объединенные в пять крупных блоков. В то же время представители 25 оппозиционных партий, в их числе и лидер оппозиции Хуан Гуайдо, заявили, что будут бойкотировать эти выборы из-за отсутствия необходимых условий и связанных с этим фальсификаций. Вместо этого они намерены провести в соцсетях народный референдум о недоверии президенту страны Николасу Мадуро с 7 по 12 декабря.

Сомнения в правомочности этих выборов выражают также и в США, в ЕС, а также в большинстве стран региона. Там отмечают, что они не будут ни честными, ни свободными и не смогут способствовать урегулированию экономического и политического кризиса, в котором уже длительное время живет страна.

Венесуэла

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