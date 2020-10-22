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Спецпредставитель Трампа пытался тайно договориться о мирном уходе Мадуро от власти

Спецпредставитель Трампа пытался тайно договориться о мирном уходе Мадуро от власти
Гражданин Венесуэлы с портретом Николаса Мадуро после митинга в честь дня независимости Венесуэлы в столице Бразилии
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента США Ричард Гренелл пытался договориться с венесуэльским политиком Хорхе Родригесом, близким к президенту Николасу Мадуро, о мирном уходе венесуэльского лидера от власти, сообщило агентство Bloomberg.

По словам осведомленных источников агентства, Гренелл встречался с Родригесом в столице Мексики в сентябре. Собеседники уточнили, что ни госсекретарь Майкл Помпео, ни остальные сотрудники госдепартамента заранее не знали о поездке.

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Как сообщили два источника агентства, советник президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен одобрил поездку с разрешения Дональда Трампа.

Гренелл пытался обсудить уход Мадуро, но переговоры провалились.

Агентству не удалось получить фициальные комментарии чиновников Совета национальной безопасности, Белого дома и Госдепартамента.

21 января 2019 года в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января на одной из них Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Временным главой государства его признали около 60 стран, включая США. После этих событий Вашингтон ввел санкции против нефтяного сектора Венесуэлы и запретил американским нефтяным компаниям работать в стране.

Парламентские выборы в Венесуэле намечены на 6 декабря.

Венесуэла США Николас Мадуро Ричард Гренелл Хорхе Родригес

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