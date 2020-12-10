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Сторонники Мадуро объявлены победителями на выборах в парламент Венесуэлы

Оппозиция бойкотировала выборы, ссылаясь на фальсификации и отсутствие необходимых условий

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро завоевали подавляющее большинство в Национальной ассамблее (парламенте) страны по итогам воскресных парламентских выборов, сообщил Национальный избирательный совет.

В миреМадуро заявил о планах покушения на него в день выборовЧитать подробнее

Согласно опубликованным советом данным, кандидаты от правящей Социалистической и союзных партий получили 253 из 277, или 91% мест в новом парламенте республики.

Представители 25 оппозиционных партий, в том числе лидер оппозиции Хуан Гуайдо, заявили о бойкоте выборов из-за отсутствия необходимых условий и фальсификаций. Они объявили о намерении провести в соцсетях народный референдум о недоверии президенту страны Мадуро.

Сомнения в правомочности этих выборов выражают в США, в ЕС и в большинстве стран региона.

Венесуэла Николас Мадуро

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