Туркменским первоклассникам подарят компьютеры отечественного производства

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил подарить первоклассникам страны на новый год компьютеры отечественного производства, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Вице-премьер страны Мамметмырат Гелдиныязов, курирующий вопросы науки и образования, доложил президенту, предприятие Agzybirlik tilsimaty уже выпустило компьютеры для первоклассников. Он добавил, что технические характеристики машин отвечают мировым стандартам. Загруженная в них программа выполняет различные обучающие функции и располагает тремя языковыми версиями: туркменской, русской и английской.

"Это стало вкладом предприятия в цифровизацию процесса школьного обучения", - сказал Гелдиныязов.

Заслушав отчет, Бердымухамедов поручил вице-премьеру Гелдиныязову организовать вручение первоклассникам новых машин.