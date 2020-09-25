В Туркмении появится двухпалатный парламент

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Халк Маслахаты Туркменистана (Народный Совет, высший представительный орган власти республики) одобрил поправки в Конституцию о создании в стране двухпалатного парламента, сообщает Государственное информационное агентство страны (TDH).

Действующий однопалатный парламент Меджлис единодушно поддержал проект этого конституционного закона. Затем закон подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Поправка о парламенте предусматривает, что двухпалатный парламент - Национальный Совет, будет состоять из верхней палаты - Халк Маслахаты (Народный Совет) и нижней, законотворческой палаты - Меджлиса (парламент). В Халк Маслахаты войдут по восемь представителей от каждого из пяти велаятов (областей) и от Ашхабада (города с правами велаята). Они будут избираться тайным голосованием на заседаниях народных советов велаятов и столицы. Еще восемь человек в палату будет делегировать президент. Всего в ней будет 56 депутатов.

Каждый экс-президент Туркменистана будет членом Халк Маслахаты, если не откажется от использования этого права.

В Меджлисе будет 125 депутатов, которые избираются по избирательным округам с примерно равным числом избирателей.

Еще одна поправка предусматривает, что если президент Туркменистана по тем или иным причинам не сможет исполнять свои обязанности, до избрания нового президента его полномочия переходят к председателю Халк Маслахаты (в настоящее время закон предусматривает передачу его полномочий председателю Меджлиса).

Халк Маслахаты будет решать вопросы о проведении всенародных референдумов, рассматривать по предложению президента вопросы о назначении и увольнении председателя Верховного суда, генпрокурора, глав МВД и Минюста, награждать главу государства государственными наградами, присваивать ему воинские и иные государственные звания, решать вопросы об изменении госграницы.

Меджлис будет рассматривать вопросы об утверждении государственного бюджета, назначать выборы президента Туркменистана, депутатов Меджлиса, членов местных халк маслахаты, по предложению главы государства избирать омбудсмена.

В числе других поправок в Конституцию предлагалось исключить статью 61, по которой "каждый человек имеет право требовать возмещение в судебном порядке материального или морального ущерба, причинённого ему незаконными действиями государственных органов, иных организаций, их работников, а также отдельных лиц".

Новая Конституция должна вступить в силу 1 января 2021 года.