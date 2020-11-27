В Туркмении объединят печатные издания для экономии бумаги

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Туркмении с 2021 года объединят некоторые печатные газеты и журналы, их переведут в цифровой формат, а подписку на бумажные версии оставят только для пенсионеров. Это будет сделано ради экономии бумаги и денег, а также для сокращения изданий, дублирующих одну и ту же информацию, сообщило агентство ORIENT.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в четверг на заседании правительства одобрил эти предложения и поручил ускорить перевод СМИ в электронный формат, пишет газета "Нейтральный Туркменистан". По словам президента, это одно из направлений цифровизации туркменских СМИ, цель которой - их вывод на уровень современных стандартов.

Как разъясняет ORIENT, "поскольку основная часть газет и журналов, выходящих в стране, теперь имеет и электронные версии с возможностью электронной подписки, встал вопрос о целесообразности их прежнего бумажного тиража и схожести контента". Агентство добавило, что с развитием интернета и мобильных приложений чтение газет стало утомительным, их продажи падают, рекламодатели также стали уходить из печатной прессы в интернет.

Поэтому в правительстве решили объединить сходные по тематике издания и на этом сэкономить. Предлагается объединить редакции газет "Mugallymlar gazeti" ("Учительская газета") и "Türkmen dili" ("Туркменский язык") под названием первой. Также будут обединены газеты "Watan" ("Родина") и "Galkynyş" ("Возрождение") что позволит сэкономить 120 тонн бумаги, и журналы "Diýar" и "Возрождение", что позволит сэкономить еще 3,7 тонны бумаги.

Сотрудников редакций при этом увольнять не будут.

Цена газет и журналов будет незначительно повышена, добавляет ORIENT. Все, кроме пенсионеров, смогут с 2021 год подписаться только на их электронные версии.

Как поясняют работники почтовых отделений Ашхабада желающим подписаться на туркменские газеты и журналы на 2021 год, электронная подписка на полгода стоит 60 манатов (около $17 по курсу ЦБ Туркменистана). При этом подписка оформляется только оптом - сразу на все газеты и журналы, которые издаются в Туркменистане. Это - 21 центральная и региональная газеты и восемь журналов.

Доступ ко всем периодическим изданиям будет осуществляться через специальное приложение, которое необходимо установить на свой смартфон или компьютер.

Полугодовая подписка на русскоязычную газету "Нейтральный Туркменистан" в бумажном виде для пенсионеров обойдется в 18 манатов (около $5).