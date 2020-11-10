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Минск ждет потери более $1 млрд из-за COVID-19 и проблем с поставками нефти

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Бюджет Белоруссии недополучит в 2020 году около 2,5-3 млрд белорусских рублей ($1 - 1,15 млрд по текущему курсу. - ИФ.) из-за пандемии и перебоев с поставками нефти из России в начале года, сообщил министр финансов Юрий Селиверстов. Его цитирует БелТА.

Он напомнил, что в I квартале белорусские НПЗ почти не получали российскую нефть из-за несогласия Минска с российскими ценами. В результате республика недополучила доход с продажи продуктов нефтепереработки.

В конце марта стороны все же договорились о цене, и поставки возобновились.

Поставки нефти из России в Белоруссию в январе-апреле снизились на 57,6% до 2,5 млн тонн. Минск запросил на май поставку из России 1,13 млн тонн нефти.

Как сообщалось, бюджет Белоруссии в январе-сентябре 2020 года исполнен с дефицитом 1,8 млрд белорусских рублей (1,7% ВВП). Дефицит бюджета по итогам 9 месяцев практически сохранился на уровне показателя января-августа (1,54 млрд бел. рублей, или 1,7% ВВП) против 2,7% ВВП (1,78 млрд бел. рублей) по итогам первого полугодия. Сальдо бюджета Белоруссии перешло в плоскость дефицита по итогам января-мая текущего года, до этого республиканский бюджет исполнялся с профицитом.

Доходы республиканского бюджета в январе-сентябре составили 16,3 млрд бел. рублей (64,1% годового плана), расходы - 18,1 млрд бел. рублей (65,7%).

Ранее также сообщалось, что Минфин Белоруссии не исключает роста дефицита республиканского бюджета в 2020 году до 5 млрд бел. рублей.

Белоруссия Минфин Юрий Селиверстов Минск

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