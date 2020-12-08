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Католикос всех армян призвал Пашиняна уйти в отставку

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Католикос всех армян Гарегин Второй призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку на фоне поражения в карабахской войне и последовавшего в Армении внутриполитического кризиса.

"Мы встретились с Николом Пашиняном. В связи с усугубляющейся внутриполитической напряженностью и низким уровнем доверия к личности премьер-министра, мы призвали его сложить с себя полномочия, чтобы предотвратить потрясения в общественной жизни, возможные столкновения и трагические последствия", - говорится в послании Католикоса, распространенном его пресс-службой во вторник.

Он призвал парламент в сотрудничестве с политическими силами и в соответствии с Конституцией избрать нового премьер-министра и сформировать правительство переходного периода.

С призывом к отставке Пашиняна выступил также Католикос Великого дома Киликийского Арам Первый. Католикосат Великого дома Киликийского - административно независимый Католикосат Армянской апостольской церкви, признающий первенство католикоса всех армян и верховного патриарха Армянской церкви Гарегина II, с резиденцией в Ливане.

Протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как премьер Армении совместно с лидерами РФ и Азербайджана принял заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.

С требованием отставки Пашиняна ранее выступили также три экс-президента Армении - Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян.

Между тем, оппозиция Армении заявила во вторник о начале акций протеста и гражданского неповиновения с требованием отставки Пашиняна.

Ранее на пост премьер-министра переходного правительства Армении оппозиция выдвинула кандидатуру экс-премьера Вазгена Манукяна.

Армения Никол Пашинян Гарегин Второй

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