В Ереване снова начались стычки между силовиками и протестующими

Акция протеста оппозиции у здания правительства Армении. 10 декабря. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Стычки между сотрудниками полиции и демонстрантами, требующими отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начались в центре Еревана, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Полиция начала задерживать людей, не позволяя им провести митинг на площади Франции рядом с Театром оперы. Автомобильное движение в центре Еревана перекрыто.

Ранее сообщалось, что сотни людей направляются к Театру оперы в центре армянской столицы, где запланировано проведение митинга.

Столкновения между полицией и противниками Пашиняна также имели место в Ереване и накануне, 10 декабря.

Протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как премьер Армении совместно с лидерами РФ и Азербайджана принял заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.

Отставки премьер-министра потребовали оппозиционные партии Армении. Кроме того, с требованием отставки Пашиняна ранее выступили экс-президенты Армении Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а также действующий президент Армен Саркисян.

Кроме того, оставить пост премьер-министра Пашиняна призвали предстоятели Армянской церкви Католикос всех армян Гарегин Второй и Католикос Великого дома Киликийского Арам Первый.

Отставки Пашиняна в своем заявлении потребовали врачи, ученые и деятели культуры Армении.