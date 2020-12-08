Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:54Заразились
на 08.12В России 2 515 009+26 097В мире 67 591 203+517 475

В Минске еще трех человек осудили за надпись "не забудем" на асфальте

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Суд Фрунзенского района Минска осудил еще троих человек по уголовному делу за обновление 9 сентября надписи "Не забудем!" возле народного мемориала, посвященного убитому протестующему Александру Тарайковскому.

Судья Юлия Крепская осудила по части 2 статьи 339 Уголовного кодекса политзаключенных Дениса Греханова и Игоря Самусенко к 1,5 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа ("химии"), а Владислава Гулиса – к 2 годам лишения свободы в условиях строгого режима. Об этом говорится в сообщении незарегистрированного в республике правозащитного центра "Весна" во вторник.

По информации правозащитников, после оглашения приговора Греханова и Самусенко освободили из-под стражи до вступления приговора в законную силу.

За решеткой в рамках этого уголовного дела они провели больше месяца, уточнили правозащитники.

Это уже второй суд по этому делу. Как сообщалось, во вторник суд Фрунзенского района назначил 26-летнему Максиму Павлющику 2 года лишения свободы в колонии усиленного режима за надпись "Не забудем". Еще одна фигурантка этого дела, 25-летняя Мария Бобович получила 1,5 года "домашней химии".

Молодых людей осудили за надпись "Не забудем" в память о погибшем в ночь на 11 августа на акции протеста Александре Тарайковском.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Белоруссия Минск

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В РФПИ заявили о готовности производить вакцину "Спутник V" на Украине

В РФПИ заявили о готовности производить вакцину "Спутник V" на Украине
Пандемия коронавируса

В Швейцарии за отсутствие маски будут штрафовать на 230 евро

По всей Армении начались акции неповиновения против Пашиняна

По всей Армении начались акции неповиновения против Пашиняна

Китай и Непал согласовали высоту Эвереста

Китай и Непал согласовали высоту Эвереста

Лукашенко предложил сделать народное собрание конституционным органом

Что случилось этой ночью: вторник, 8 декабря

Трубоукладчик "Академик Черский" отошел от точки достройки "Северного потока 2"

Трубоукладчик "Академик Черский" отошел от точки достройки "Северного потока 2"

Fox сообщил о приоритетной вакцинации от COVID-19 жителей США

Fox сообщил о приоритетной вакцинации от COVID-19 жителей США

В ВОЗ выступили против принудительной вакцинации от COVID-19

В ВОЗ выступили против принудительной вакцинации от COVID-19

Cargo Dragon доставил на МКС жареную индейку к Рождеству

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');