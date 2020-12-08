В Минске еще трех человек осудили за надпись "не забудем" на асфальте

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Суд Фрунзенского района Минска осудил еще троих человек по уголовному делу за обновление 9 сентября надписи "Не забудем!" возле народного мемориала, посвященного убитому протестующему Александру Тарайковскому.

Судья Юлия Крепская осудила по части 2 статьи 339 Уголовного кодекса политзаключенных Дениса Греханова и Игоря Самусенко к 1,5 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа ("химии"), а Владислава Гулиса – к 2 годам лишения свободы в условиях строгого режима. Об этом говорится в сообщении незарегистрированного в республике правозащитного центра "Весна" во вторник.

По информации правозащитников, после оглашения приговора Греханова и Самусенко освободили из-под стражи до вступления приговора в законную силу.

За решеткой в рамках этого уголовного дела они провели больше месяца, уточнили правозащитники.

Это уже второй суд по этому делу. Как сообщалось, во вторник суд Фрунзенского района назначил 26-летнему Максиму Павлющику 2 года лишения свободы в колонии усиленного режима за надпись "Не забудем". Еще одна фигурантка этого дела, 25-летняя Мария Бобович получила 1,5 года "домашней химии".

Молодых людей осудили за надпись "Не забудем" в память о погибшем в ночь на 11 августа на акции протеста Александре Тарайковском.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.