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СМИ сообщили, что Трамп во время инаугурации Байдена проведет митинг

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп может пропустить церемонию инаугурации Джо Байдена 20 января и покинуть Белый дом с Южной лужайки на вертолете, чтобы избежать обмена любезностями с новым президентом, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По его данным, пропустив все официальные церемонии в столице, Трамп пересядет на самолет и отправится на масштабный политический митинг во Флориду, где, предположительно, объявит о своем намерении баллотироваться на выборах в 2024 году.

Штаб Трампа отказался комментировать его планы. Пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир заявил: "Анонимные источники, которые утверждают, что знают, что президент рассматривает или не рассматривает, понятия не имеют об этом. Когда президент Трамп определится со своими планами на 20 января, он даст вам знать".

Голосование в США состоялось 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу кандидата от Демократической парии Джо Байдена на выборах президента. Однако Трамп, пытавшийся переизбраться на пост президента, не признает поражение и оспаривает результаты голосования.

Хроника 09 января 2018 года – 07 декабря 2020 годаВыборы в США - 2020
США Дональд Трамп Джо Байден

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