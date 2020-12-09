Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:29Заразились
на 09.12В России 2 541 199+26 190В мире 68 225 587+634 394

Бразильская авиакомпания первой в мире возобновит рейсы на Boeing 737 MAX

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Бразильская авиакомпания Gol первой в мире возобновит коммерческие полеты на самолетах Boeing 737 MAX после приостановки их эксплуатации весной 2019 года, сообщает O Globo.

Рейсы на данном типе авиалайнеров компания начнет выполнять уже со среды. До конца этого года Gol планирует ввести в эксплуатацию все семь своих Boeing 737 MAX.

В авиакомпании указали, что в течение 20 месяцев тщательно изучали вопросы, связанные с безопасностью этих самолетов.

18 ноября Федеральное управление гражданской авиации США (FFA) разрешило Boeing вернуть в эксплуатацию самолеты Boeing 737 MAX.

Полеты самолетов Boeing-737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте 2019 года при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

FAA потребовало от Boeing внесения изменений в программное обеспечение и оборудование самолетов 737 MAX для решения проблемы, ставшей причиной двух аварий, а также устранения ряда других дефектов, выявленных в период проверки самолетов.

Кроме того, регулятор требует, чтобы пилоты авиакомпаний, которые будут управлять этими самолетами, прошли дополнительную подготовку для внимательного изучения факторов, ставших причиной двух крушений.

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) еще в октябре заявило, что изменения, внесенные в программное обеспечение и оборудование самолетов 737 MAX, сделали авиалайнеры достаточно безопасными, чтобы они могли возобновить полеты в воздушном пространстве Европы до конца 2020 года.

Бразилия Boeing Boeing 737 MAX

Новости по теме

Новости

Власти Дании обвинили россиянина в шпионаже

В США взлом компании по кибербезопасности FireEye связали с Россией

Что случилось этой ночью: среда, 9 декабря

Палата представителей поддержала оборонный бюджет США на 2021 год

РФПИ попытается ввозить сырье для вакцины "Спутник V" на Украину

Пандемия коронавируса

Lancet опубликовал итоги испытаний оксфордской COVID-вакцины

Lancet опубликовал итоги испытаний оксфордской COVID-вакцины

Что произошло за день: вторник, 8 декабря

В Японии решили поднимать рождаемость с помощью ИИ

Пандемия коронавируса

В РФПИ заявили о готовности производить вакцину "Спутник V" на Украине

В РФПИ заявили о готовности производить вакцину "Спутник V" на Украине
Пандемия коронавируса

В Швейцарии за отсутствие маски будут штрафовать на 230 евро

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');