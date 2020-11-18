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Российские авиавласти сообщили о работе по сертификации Boeing 737 МАХ

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Росавиация и Авиарегистр РФ в настоящее время продолжают работу по сертификации в России изменения системы улучшения характеристик маневрирования (MCAS) семейства самолетов Boeing 737 МАХ, сообщили журналистам в пресс-службе Росавиации.

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"В рамках данного процесса в обязательном порядке будут учитываться результаты сертификации и выводы как Федерального управления гражданской авиации (ФАА) США, так и других регуляторов касательно условий безопасного возвращения в коммерческую эксплуатацию самолетов семейства Boeing 737 МАХ", - отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что официальной информации о возобновлении эксплуатации самолетов MAX в Росавиацию от ФАА США как первичной сертификационной власти пока не поступало.

Ранее в среду Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что разрешило Boeing Co. вернуть в эксплуатацию самолеты 737 МАХ. Это четвертое поколение лайнеров Boeing 737, созданное на замену Next Generation. Эти самолеты использовалось на коммерческих рейсах с мая 2017 года. Полеты MАX были приостановлены по всему миру в марте 2019 года после двух авиакатастроф - в Эфиопии и Индонезии.

Руководство Boeing Co. признало причиной обоих происшествий сбой в работе системы MCAS, которая автоматически меняет положение самолета в воздухе. После доработки самолеты MAX проходили сертификационные полеты.

На момент запрета в России летали два самолета MAX (оба в парке S7), еще несколько авиакомпаний ожидали их поставок.

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