Utair решила отказаться от поставки 28 Boeing 737

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпания Utair начала переговоры о расторжении договора на поставку 28 самолетов Boeing 737, говорится в отчете компании по МСФО за I полугодие 2020 года.

По условиям контракта, эти машины перевозчик должен был получить с июня 2023 года по декабрь 2027 года. Авансовые платежи за них оцениваются более чем в 1,1 млрд рублей.

"В настоящее время группа ведет переговоры о возврате полной суммы аванса и расторжении договора", - говорится в отчете.

Группа "ЮТэйр" сообщила, что в отчетный период сократила чистый убыток по МСФО на 39% в годовом измерении, до 5,8 млрд рублей. Полугодовая выручка групппы упала на 31%, до 25,7 млрд рублей. Операционные расходы уменьшились на 29%, до 26,4 млрд рублей

Значительное давление на результат группы, согласно ее отчетности, оказали финансовые расходы, которые составили 3,6 млрд рублей.

За отчетный период группа перевезла 1,9 млн пассажиров, что на 49% меньше показателя годом ранее. Занятость кресел упала на 7 процентных пункта, до 73,1%.

В отчете также говорится, что компания допустила пятый по счету дефолт по кредитам, выданным ей банками в 2015 году для спасения бизнеса. В декабре компания допустила просрочку по выплате основного долга на 2,638 млрд рублей и процентов по кредитам и займам на 1,663 млрд рублей, сказано в отчете. А июле была допущена просрочка по погашению обязательств по договорам новации облигаций на 470,622 млн рублей Причиной дефолтов компания называет "развитие пандемии COVID-19".

Общая сумма просроченной "ЮТэйр" задолженности по кредитам и займам на конец I полугодия составила 8,977 млрд рублей. Помимо этого, группа допустила просрочку платежей по договорам аренды, которые не были реструктурированы в отчетном периоде, в размере более 1 млрд рублей.

В 2015 году "ЮТэйр" оказалась на грани банкротства. Перевозчика спас синдикат из 11 банков (крупнейшие - Сбербанк, "Траст", "Россия"), выдавший два кредита: семилетний на 15,4 млрд рублей и двенадцатилетний на 23,4 млрд рублей. Отдельный семилетний кредит на 17,4 млрд рублей авиакомпании предоставил Сбербанк. Проценты по всем кредитам Utair должна выплачивать дважды в год - 20 декабря и 20 июня.

Общий долг Utair перед кредиторами, включая держателей рублевых бондов, превышает 75 млрд рублей. С 2018 года компания ведет переговоры о его реструктуризации.

В группу "ЮТэйр" входят одноименная пассажирская авиакомпания, вертолетные перевозчики (крупнейший - "ЮТэйр - вертолетные услуги"), компании в сфере ремонта и техобслуживания воздушных судов, аэропорты Сургута и Усть-Кута, хэндлинговая фирма UTG.

С долей 50,1% ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" контролирует АО "АК-инвест" - 100%-ная "дочка" НПФ "Пенсионный выбор", в прошлом принадлежавшая НПФ "Сургутнефтегаз". Другие крупнейшие акционеры - Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%). Остальные 2,7% акций "ЮТэйр" находятся во владении миноритариев.

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