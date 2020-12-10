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Выезд из Белоруссии через наземные пункты приостановят из-за COVID-19

Выезд из Белоруссии через наземные пункты приостановят из-за COVID-19
Фото: Reuters

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Белоруссия с 20 декабря приостановит выезд из страны через наземные пункты пропуска из-за коронавируса COVID-19.

"Временно приостановить пересечение Государственной границы Республики Беларусь на выезд из Республики Беларусь гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь", - сказано в постановлении Совета министров от 7 декабря 2020 года № 705, официально опубликованном на национальном правовом интернет-портале в четверг.

Речь идет об автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах и станциях, в речных портах.

Выезд может быть разрешен "в исключительных случаях, связанных с чрезвычайными обстоятельствами", и "в целях обеспечения национальных интересов Республики Беларусь". В постановлении есть перечень лиц, на которых ограничение на выезд не распространяется, в том числе:

- дипломаты,

- люди, выезжающие в связи с тяжелой болезнью или смертью близкого родственника,

- граждане Белоруссии, имеющие вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве, в случае выезда из Белоруссии к месту постоянного проживания.

Ограничение на выезд начнет действовать через десять дней после официального опубликования постановления. Оно принято на основании законов о госгранице и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Как сообщалось, с 1 ноября Белоруссия приостановила пересечение границы на въезд для иностранцев и лиц без гражданства.

Белоруссия

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