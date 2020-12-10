Выезд из Белоруссии через наземные пункты приостановят с 21 декабря

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Приостановка выезда через наземные пункты пропуска в Белоруссии начнет действовать с 21 декабря.

"С 21 декабря 2020 года в целях предотвращения распространения в Беларуси инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, временно приостановлено пересечение государственной границы Беларуси на выезд из республики ее гражданами, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Беларуси", - говорится в комментарии Национального правового интернет-портала к постановлению Совета министров от 7 декабря 2020 года № 705 в четверг.