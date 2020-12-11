Несколько лидеров оппозиции Армении задержаны на акции против Пашиняна

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Несколько оппозиционных лидеров были задержаны в центре Еревана во время акции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", в частности задержаны представители партии "Дашнакцутюн" - оппозиционные лидеры Ишхан Сагателян и Гегам Манукян.

Полиция продолжает задерживать демонстрантов, не позволяя им провести акцию на площади Франции рядом с театром оперы. Всего задержаны около 100 человек.

На площади находится председатель оппозиционной партии "Отечество" Артур Ванецян. Он заявил, что "полиция осуществляет незаконные действия, выполняет незаконные требования Пашиняна".

Время от времени между полицией и демонстрантами происходят стычки.

Автомобильное движение в центре Еревана перекрыто.

Протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как премьер Армении совместно с лидерами РФ и Азербайджана принял заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.