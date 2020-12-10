В Ереване начались стычки между полицией и протестующими

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Стычки с полицией начались у здания правительства Армении в центре Еревана, где демонстранты проводят акцию протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", демонстранты перекрыли автодороги, после чего полиция попыталась оттеснить их с проезжей части. Есть задержанные.

Ранее в четверг демонстранты забросали яйцами кортеж премьера, въезжавший на территорию правительства перед его заседанием.

Акции протеста оппозиции с требованием отставки премьер-министра возобновились в Армении 8 декабря. Первые призывы к отставке Пашиняна прозвучали 10 ноября на фоне решения о передаче ряда территорий Азербайджану после вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, который продолжался с 27 сентября по 9 ноября.