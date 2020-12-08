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По всей Армении начались акции неповиновения против Пашиняна

По всей Армении начались акции неповиновения против Пашиняна
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В Армении возобновились акции протеста с требованием отставки премьер-министра на фоне решения о передаче ряда территорий Азербайджану после вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, который продолжался с 27 сентября по 9 ноября.

В отделения полиции Армении доставлены 34 участника этих акций, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе полиции республики.

В Ереване демонстранты перекрывают улицы, движение транспорта в центре столицы Армении парализовано. Как сообщает корреспондент "Интерфакса", полиция задерживает участников акции, пытаясь восстановить автомобильное движение. Работа одной из станций ереванского метрополитена блокирована манифестантами, которые не позволяют продолжить движение поездов.

В Араратской и Ширакской областях страны демонстранты парализовали работу областных администраций, не позволяя сотрудникам войти в здания, сообщают армянские СМИ.

Оппозиционные партии требуют отставки премьер-министра Армении после принятия им совместно с РФ и Азербайджаном в ноябре заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе и передаче Азербайджану ряда территорий в регионе. Противники Пашиняна объявили о начале акций гражданского неповиновения.

"Мы дали Пашиняну время уйти в отставку до 12:00 8 декабря, чего, однако, не произошло. С этого момента до 17:00 граждане Армении имеют право выйти на акции гражданского неповиновения. Призываю всех действовать в рамках закона", - заявил представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.

Он призвал сотрудников полиции не выполнять "незаконные приказы Пашиняна".

На митинге 5 декабря оппозиция потребовала от Пашиняна до полудня 8 декабря уйти в отставку. В противном случае оппозиционеры обещали начать акции гражданского неповиновения по всей Армении.

Протесты в Ереване против прекращения войны в Нагорном Карабахе

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Армения Никол Пашинян

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