Лондон и ЕС не смогли сблизить позиции по соглашению о Brexit

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Переговорщикам Великобритании и ЕС по состоянию на вечер субботы не удалось сблизить позиции на переговорах по Brexit, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя британского руководства.

"Имеющееся на данный момент у нас предложение от ЕС остается неприемлемым", - сказал он.

По словам собеседника агентства, ситуация на переговорах очень сложная, однако стороны продолжат консультации.

Ожидается, что в воскресенье премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудят ситуацию с переговорами и решат, имеет ли смысл их продолжать. На этой неделе британский премьер посоветовал согражданам готовиться к выходу страны из ЕС без соглашения.

С 2021 года Великобритания окончательно покинет ЕС, и сторонам нужно успеть в декабре согласовать принципы, на которых они будут взаимодействовать в дальнейшем в самых разных сферах - от экономики и торговли до судопроизводства.