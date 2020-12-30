Мадуро пообещал вакцинировать 10 млн венесуэльцев за полтора месяца

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Власти Венесуэлы в течение ближайших трёх месяцев намерены сделать первую прививку от коронавируса COVID-19 "Спутник V " 10 млн своих граждан, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро.

"В течение следующих 90 дней Венесуэла проведёт вакцинацию 10 млн человек. Они будут отобраны с учётом их профессии и того, насколько вирус для них опасен", - сказал Мадуро, слова которого приводят латиноамериканские СМИ.

Ранее гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия в течение полугода планирует доставить в Венесуэлу 10 млн доз вакцины "Спутник V".

"Они (Венесуэла) заявили о том, что готовы закупать 10 млн доз. Это, безусловно, будет растянуто на протяжении полугода или даже чуть дольше. Мы с ними находимся в плотном контакте, чтобы начать поставки как можно быстрее", - сказал Дмитриев в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Глава РФПИ отмечает, что намерение других стран закупать российскую вакцину - это дополнительный знак ее качества и качества работы ученых, которые ее изобрели.

Во вторник вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что власти страны планируют приобрести 10 млн доз российской вакцины "Спутник V". "Венесуэла приобретет 10 млн доз вакцины "Спутник V", - приводило агентство Bloomberg слова вице-президента.

Венесуэла ранее проводила на своей территории тестирование этой вакцины.

Другая латиноамериканская страна, Аргентина, во вторник начала кампанию по вакцинации с применением этого российского препарата.

Вакцина, разработанная центром им. Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран.

В РФПИ ранее отмечали, что стоимость одной инъекции "Спутник V" на зарубежных рынках не превысит $10, а наличие лиофилизированной - сухой - формы вакцины существенно облегчит логистику ее распространения на международных рынках вследствие упрощенных требований к температурному режиму ее хранения (плюс 2-8 градусов по Цельсию).

Вакцина "Спутник V" стала первой зарегистрированной в РФ вакциной от коронавируса.