Борис Джонсон и глава Еврокомиссии возобновят переговоры по Brexit

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен возобновят переговоры об отношениях ЕС и Лондона в воскресенье во второй половине дня, сообщают британские СМИ со ссылкой на заявление Даунинг-стрит.

Ожидается, что переговоры начнутся примерно в 12:00 (15:00 по Москве).

Джонсон и фон дер Ляйен, как ожидается, в воскресенье обсудят ситуацию с переговорами и решат, имеет ли смысл их продолжать.

На этой неделе глава ЕК заявила, что стороны пока так и не нашли решения спорным вопросам по рыболовству, а также - по обеспечению справедливых условий для конкуренции на рынке между компаниями из ЕС и Великобритании.

С 2021 года Великобритания окончательно покинет ЕС, и сторонам нужно успеть в декабре согласовать принципы, на которых они будут взаимодействовать в дальнейшем в самых разных сферах - от экономики и торговли до судопроизводства.