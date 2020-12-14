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Власти Южной Кореи не исключили максимально жестких мер из-за COVID-19

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19 властям следует быть готовым ввести в действие максимально жесткие ограничительные меры.

"Если мы не сможем сдержать вспышку вируса, то сейчас наступает крайне важный момент, чтобы изучить вариант с усилением социального дистанцирования до третьего уровня. Властям следует принять такое решение, если оно неизбежно", - приводят его слова региональные СМИ.

СМИ уточняют, что подобные меры приведут к приостановке работы целых секторов экономики, а от жителей потребуют как можно больше оставаться дома и минимизировать контакты с окружающими. Сотрудников фирм, за исключением самых необходимых, обяжут работать из дома, а школьные занятия будут вестись в дистанционном формате. Жителям нельзя будет собираться в группы больше, чем по 10 человек.

Между тем, в понедельник правительство закрыло школы в столице страны Сеуле и в близлежащих районах.

В Южной Корее отмечается некоторый спад заболеваемости коронавирусом - 718 выявленных случаев за понедельник против 1030 за воскресенье и 950 в субботу. Общее количество случаев достигло 43 484, а летальных исходов среди инфицированных - 587.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января – 14 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Мун Чжэ Ин Южная Корея Коронавирус

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